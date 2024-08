Suspeito de participar de tentativa de homicídio contra capitão da PM é preso

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam um dos suspeitos de participação da tentativa de homicídio contra um capitão da Polícia Militar do Rio, na última terça-feira, em Mesquita, na Baixada Fluminense.

O carro da vítima, um Toyota Corolla blindado, foi interceptado e metralhado quando o policial saía de sua casa, no Bairro Vila Emil. Pelo menos 18 tiros atingiram a lataria e os vidros do veículo. Umas linhas de investigação que estão sendo verificadas pela Polícia Civil é a de que o atentado tenha sido cometido por milicianos de Seropédica, município também localizado na Baixada.

Segundo investigações, o preso estava em um segundo veículo que fazia o monitoramento do policial e passava informações aos outros criminosos. O carro utilizado na tentativa de homicídio foi apreendido, os investigadores trabalham para identificar e prender os outros envolvidos no crime.

A emboscada foi filmada por câmeras de segurança da rua, nas imagens, são vistos três criminosos encapuzados saindo de veículo e atirando em direção do policialk, que foi alvejado na mão, mas conseguiu fugir. Os bandidos chegaram a correr atrás do automóvel e deram mais tiros.

Só a parte traseira do Corolla foi atingida por 14 tiros, um deles no teto. O restante acertou a lataria direita e os vidros do lado do carona. Um dia após o ataque, homens do Batalhão de Choque da PM realizaram uma operação nos Bairros Campo Lindo, Canto do Rio e Mutirão, em Seropédica. Não houve informações de presos ou mortos.

A região é a mesma onde atua a milícia que era chefiada por Anderson de Amorim Araújo Júnior, o Bigode, preso por policiais civis, nesta segunda-feira, ao deixar o Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. A prisão aconteceu 24 horas depois do paramilitar ter escapado de outro cerco policial, no domingo, quando após um tiroteio, dois suspeitos foram mortos, um terceiro acabou preso, e sete fuzis foram apreendidos. Segundo a polícia, Bigode foi um dos responsáveis por renovar uma aliança com traficantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).