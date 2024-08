Grupo Amanhecer faz show especial no Dia dos Pais, em São Gonçalo

No próximo domingo (11), no Dia dos Pais, o Grupo Amanhecer, um dos mais tradicionais da região, fará uma roda de samba especial, para homenageá-los. A apresentação, com a participação de artistas convidadados para a tradicional 'canja', será no Espaço Cultural Mesa Redonda, na Rua Basileu Nogueira da Costa, no Campo Novo, em São Gonçalo. Nos intervalos das apresentações ao vivo, o DJ Fabynho vai ficar no comando das 'carrapetas', com o melhor da música eletrônica.

O evento começa às 13h, com o tradicional 'churrasco 0800' e venda de bebidas a preços promocionais. Quem for ao evento, poderá também assistir a transmissão ao vivo, em um telão, o jogo entre o Flamengo e Palmeiras, válido pelo Campeonato Brasileiro. Criado na década de 80, o Grupo Amanhecer tem se apresentado com frequência no circuito de shows e entretenimento entre São Gonçalo, Niterói e Maricá.

O evento tem apoio cultural de Renatinho da Oficina, Mário Construtor Astro Pizza, Tempero da Sogra e Sabor do Trigo.

