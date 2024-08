Caos no Fundão: Caminhão pega fogo dentro de um dos túneis da Linha Amarela

Na manhã desta quinta-feira (8), um caminhão de bebidas pegou fogo dentro de um dos túneis da Linha Amarela, por volta das 7h30. A via foi totalmente interditada nos dois sentidos, e ainda permanece fechada no sentido Fundão. Motoristas abandonaram seus veículos devido ao pânico e à correria. Pelo menos 38 pessoas precisaram de atendimento, 17 delas socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

O prefeito Eduardo Paes informou, através do X, que os 38 feridos foram encaminhados para os hospitais municipais Lourenço Jorge (Barra da Tijuca), Salgado Filho (Méier), Miguel Couto (Gávea) e Albert Schweitzer (Realengo). Segundo ele, a Secretaria Municipal de Saúde informou que uma das vítimas está em estado grave, enquanto as demais devem receber alta ao longo do dia.

Leia mais:

PM descobre traição, mata amante da namorada e comete suicídio

Frio voltou? Temperaturas devem cair em SG e Niterói na próxima sexta (09)



O fogo ocorreu dentro do túnel da Covanca, no sentido Fundão. A solução para os motoristas é a estrada Grajaú-Jacarepaguá para quem segue da Barra da Tijuca para o Centro e deseja fugir da Linha Amarela.

No sentido Barra, o trânsito já está liberado, mas segue com alguns congestionamentos. Segundo o COR, é pedido que se evite a pista no sentido Del Castilho. Bombeiros e o SAMU já estão atuando no local.