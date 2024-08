Frio voltou? Temperaturas devem cair em SG e Niterói na próxima sexta (09)

A "prévia" de verão que os últimos dias ensolarados deixaram no Rio de Janeiro pode estar próxima de chegar ao fim. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Região Metropolitana do estado deve voltar a ver temperaturas mais baixas no final dessa semana, com previsão de chuva para São Gonçalo e Niterói.

O portal Climatempo aponta uma mudança brusca de temperatura nos municípios a partir de sexta (09). A queda é resultado da entrada de uma frente fria na região centro-sul do país na noite da próxima quinta (08). Com isso, a quinta-feira (08) deve ser ainda parecida com os últimos dias: ensolarada, com poucas nuvens e com máxima girando em torno de 34º e 35º C.

É na sexta (09) que as coisas mudam; em São Gonçalo aas pancadas de chuvas devem começar à tarde, com a máxima cai para 26ºC e, no sábado (10), cai mais ainda, com máximas de 19ºC e mínima de 16ºC. Em Niterói, a situação é parecida. Após pancadas de chuva na tarde, o dia deve ficar totalmente nublado no sábado (10), com mínima de 17ºC e máxima de 18ºC