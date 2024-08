Cratera na RJ-106 é fechada após reparo na pista

Uma cratera de aproximadamente 5 metros de comprimento que se abriu na noite de segunda-feira (5) na rodovia RJ-106, sentido Maricá, na altura do Arsenal, em São Gonçalo, foi finalmente fechada após reparos realizados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER).





O incidente foi causado pelo rompimento de uma tampa da galeria de águas pluviais, gerando grandes transtornos para os motoristas. A interdição da faixa da direita resultou em um trânsito lento na região.

Equipes do DER trabalharam no local para substituir a tampa danificada e fechar a cratera, visando restabelecer a normalidade no trânsito.