Nomes de Ouro: Se seu nome é Beatriz ou Rebeca, você pode ir ao cinema de graça

Não é só a Beatriz do judô ou a Rebeca da ginástica artística que estão sorrindo de orelha a orelha, pois as pessoas que têm esses nomes de ouro poderão ir ao cinema Cinesystem de graça. A rede de cinema realiza essa ação para homenagear as ganhadoras olímpicas.



A promoção é válida até o próximo domingo (11), em todas as salas de cinema ao redor do Brasil. Caso você tenha algum desses nomes, basta apresentar um documento oficial com foto (certidão de nascimento, RG, CNH ou passaporte). A única regra é que a promoção é válida apenas para a retirada na bilheteira no mesmo dia da sessão, não abrangendo as vendas antecipadas. Para saber mais sobre essa novidade, acesse: cinesystem.com.br/promocoes



