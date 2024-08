Justiça do Rio inocenta Neymar em caso de crime ambiental em Mangaratiba

O atleta Neymar Jr. foi inocentado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) da acusação de crime ambiental pela qual respondia por conta de um lago artificial que construiu em sua mansão, no município de Mangaratiba. Com isso, o jogador não terá que pagar a multa de R$16 milhões inicialmente prevista pela construção, que chegou a ser interditada durante uma operação em junho do ano passado.

A sentença diz respeito a um recurso da Prefeitura de Mangaratiba, que queria derrubar a liminar que suspendeu a interdição e a multa cobradas ao jogador. No entanto, a desembargadora Adriana Ramos de Mello negou o pedido com base em um relatório do Instituto Estadual do Meio Ambiente do Rio (Inea), que disse não ter encontrado dano ambiental na construção do lago.

Leia também:

➢ Andressa Urach anuncia planos de abrir igreja e rebate 'cura gay'

➢ Nomes de Ouro: Se seu nome é Beatriz ou Rebeca, você pode ir ao cinema de graça

Segundo o relatório, não houve captação de água do Rio Furado para a construção do lago e não há indícios de supressão vegetal de árvores. Por isso, o atleta saiu inocentado da ação. Agora, Neymar Jr. pede, em outra ação judicial, que o município de Mangaratiba se retrate pela ação, acusando os agentes responsáveis de "abuso de poder e ilegalidade". Durante a operação, no ano passado, o pai do jogador, Neymar da Silva Santos, chegou a receber voz de prisão após ofender a secretária de Meio Ambiente da cidade.