Caetano Veloso gera polêmica nas redes sociais após cantar louvor de pastor Gonçalense

A aguardada turnê dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia teve sua estreia com show lotado na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca neste sábado (3). Chamou atenção dos fãs nas redes sociais o repertório de Caetano ao cantar á música "Deus cuida de Mim" do pastor de São Gonçalo, região metropolitana do Rio, Kleber Lucas.

Á música foi lançada em 1999 pelo pastor, além de grandes outros sucessos da música gospel em sua carreira musical. No ano de 2022, "Deus cuida de Mim", foi regravada com á participação de Caetano, no mesmo ano a canção ganhou o Prêmio Multishow na categoria música cristã do ano, com o próprio cantor e o sacerdote gonçalense, dividindo o palco para apresentar a nova versão da música na ocasião.

Antes de cantar, o músico de 81 anos declarou para o público presente: “O fato de vir crescendo enormemente o número de evangélicos no Brasil é uma coisa que tem imensa importância para mim. Por isso vou cantar o amado louvor do pastor Kleber Lucas ‘Deus cuida de mim'". A atitude passou longe de ser unanimidade nas redes sociais.

“Caetano dizer que o crescimento enorme do número de evangélicos no Brasil tem ‘imensa importância’ pra ele e em seguida cantar um louvor me caiu muito muito mal… O amargo no fundo da língua de uma noite, afora isso, maravilhosa", escreveu um fã no X (antigo Twitter).

“O Caetano meteu um Kleber Lucas no show de ontem kkkkkkkkkkk pqp. Ainda bem que eu economizei meu dinheiro. Quando não tá compondo, Caetano tá quase sempre equivocado“, criticou outro usuário da rede social.

Mas a atitude não geral apenas críticas ao cantor: “Sou agnóstico e respeito é tudo. Preciso abrir uma exceção, essa música do Kleber Lucas cantada por ele e Caetano é fantástica, simplesmente linda”, argumentou uma terceira pessoa no X.

“Caetano criticado porque canta louvor no show com Bethânia. O cara tem 80 anos e 2 filhos evangélicos. Passou a vida cantando em louvor a orixás e ao candomblé. Mas foi derrotado pela igreja neopentecostal, aceita a crença dos filhos. Deixa o cara. Ele quer paz", escreveu outro perfil.