Olimpíadas: No surfe, Gabriel Medina conquista a medalha de bronze para o Brasil

O brasileiro Gabriel Medina garantiu a medalha de bronze no surfe masculino nessa edição dos Jogos Olímpicos. Nesta segunda-feira (05), Medina bateu o peruano Alonso Correa na disputa pelo terceiro lugar, em Teahupoo, no Taiti e trouxe mais uma medalha para a delegação brasileira.

Depois da derrota na semifinal para o australiano Jack Robinson, em uma bateria praticamente em ondas, o tricampeão mundial dominou a disputa contra Correa e pela primeira vez, levou uma medalha olímpica para casa. O brasileiro tinha ficado em 4º lugar nos jogos de Tóquio 2020

Essa é apenas a segunda aparição do surfe nos Jogos Olímpicos em toda a história. Na primeira edição (Tóquio 2020), Italo Ferreira levou a medalha de ouro para o Brasil. Medina foi derrotado na mesma fase que na última edição dos Jogos. Nessa vez, o mar não foi favorável ao brasileiro.

Sem ondas por mais de 10 minutos, Medina não teve chances de reagir e caiu para a disputa do bronze. Diferentemente da semifinal, a bateria contra o peruano Alonso Correa foi bem mais agitada. Medina fez 15.54 contra 12.43 de Correa e garantiu a conquista da medalha.



Como a disputa de bronze estava em jogo, os organizadores dos Jogos Olímpicos decidiram colocar a bateria com 35 minutos no total, cinco minutos a mais das outras baterias dos Jogos. Alonso Correa começou colocando pressão no brasileiro. Abriu com 6.83 e assumiu a liderança momentânea da batalha. Mas Gabriel Medina não deixou barato. Correu atrás do prejuízo e somou três notas acima dos 7 pontos. As duas melhores, 7.77 e 7.77, entraram no somatório final do tricampeão e garantiu a liderança até o final da disputa.