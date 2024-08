Ministro aposentado do STJ morre aos 92 anos no Rio

Corpo de Waldemar Zveiter será sepultado neste domingo (04), no Cemitério Israelita do Caju - Foto: Divulgação/OAB-RJ

Morreu neste sábado (03), aos 92 anos, o ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Waldemar Zveiter. Ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio (OAB-RJ), o jurista atuou como procurador-geral na Prefeitura de Niterói na década de 1960. A causa da morte ainda não foi confirmada.

Natural de Brazópolis, em Minas Gerais, Zveiter se formou em Direito na cidade de Niterói, pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Ele foi desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), mas foi mais reconhecido após ser nomeado pelo então presidente José Sarney para integrar o STJ. Ele atuou no Tribunal entre 1989 e 2001. Durante o período, ele também foi Ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Waldemar era pai do desembargador Luiz Zveiter, atual decano do TJRJ, e do ex-deputado federal Sergio Zveiter, que também é ex-presidente da OAB-RJ. Em nota, o Conselho Federal da OAB manifestou "profundo pesar" pela morte do jurista.

“É uma perda significativa para a comunidade jurídica. Waldemar Zveiter contribuiu imensamente para o sistema judicial brasileiro. Em nome de toda a advocacia brasileira, expresso nossa profunda gratidão por seu trabalho exemplar e a nossa sincera solidariedade à sua família e aos amigos neste momento de profunda tristeza", destacou o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti.

Segundo a família, Waldemar será sepultado no Cemitério Israelita do Caju, na Zona Portuária do Rio, neste domingo (04). O velório começa às 12h, com sepultamento previsto para acontecer às 13h.