Lojas Torra inaugura filial no Centro de Niterói nesta sexta-feira

Niterói está próxima de ganhar mais uma rede de lojas varejistas. Isso porque, nesta sexta-feira (2), será inaugurada a filial da marca paulistana Torra, que possui modelo de loja e departamento com uma ampla gama de produtos, incluindo roupas, sapatos, cama, mesa e banho, com preços acessíveis e populares.

A nova loja ficará localizada no imóvel que antes abrigava a Leader, na Avenida Visconde do Rio Branco, próximo ao Plaza Shopping.

Leia mais

"Sextou"? Acidente em Niterói também afeta e causa transtorno ao trânsito de São Gonçalo

Império Serrano e Acadêmicos de Niterói permanecem em barracões após confusão com terrenos



O fechamento da loja da Leader em janeiro deste ano pegou muitos niteroienses de surpresa, visto que a loja era uma das maiores do centro da cidade. A marca, que teve uma presença marcante no município, encerrou a maioria das suas unidades no estado. Agora, a Torra, rede com 30 anos de história e presença em mais de 13 estados brasileiros, assumirá o local. A varejista possui apenas uma filial no bairro de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. A loja de Niterói será a primeira em área central do estado.



A nova unidade seguirá o mesmo conceito da antiga Leader, prometendo atender às necessidades dos consumidores locais com uma proposta de valor semelhante.