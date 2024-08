Império Serrano e Acadêmicos de Niterói permanecem em barracões após confusão com terrenos

Antes dessas escolas, a Mangueira, um nome de peso no carnaval carioca, ocupou o local antes de se mudar para a Cidade do Samba - Foto: Reprodução - Google Maps

As escolas de samba Império Serrano e Acadêmicos de Niterói não precisarão mais sair de seus barracões no centro. As agremiações haviam recebido um documento do governo do estado pedindo a desocupação imediata do local, onde confeccionam suas alegorias.

O ofício da Secretaria da Casa Civil chegou ao conhecimento das escolas na quarta-feira (31). Entretanto, na quinta-feira (1º), o governador Cláudio Castro informou à Liga RJ, responsável pela organização dos desfiles da Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro, que as agremiações têm permissão para continuar no local.

Império Serrano e Acadêmicos de Niterói compartilham um galpão situado na Rua Frederico Silva. O ambiente sempre teve a função de barracão, mesmo sem cobrança de aluguel, conforme afirmam os integrantes. Antes dessas escolas, a Mangueira, um nome de peso no carnaval carioca, ocupou o local antes de se mudar para a Cidade do Samba. Dessa forma, o espaço foi ocupado pelas escolas do grupo de acesso ao Especial.

Desde 2023, após cair para a Série Ouro, o Império Serrano utiliza o local. Já havia frequentado o espaço de 2019 a 2022. A Acadêmicos de Niterói está no local desde o carnaval de 2022.

Segundo o ofício da Secretaria da Casa Civil, o espaço não possuía autorização do poder público para a ocupação. Em defesa, os representantes das escolas alegam que não têm outro lugar para encaminhar as alegorias caso sejam obrigados a sair.

De acordo com Wallace Palhares, presidente da Acadêmicos de Niterói, as alegorias para o próximo carnaval já estão sendo produzidas. A Liga RJ informou nesta quinta-feira que já conversou com o governo do estado sobre a permanência das escolas. Cláudio Castro afirmou que os terrenos foram entregues de forma errônea para o projeto “Minha Casa, Minha Vida”. Após constatar o erro, a situação foi resolvida.

"A gente tem lutado pela questão habitacional do estado. Mandamos vários terrenos para que pudessem ter casas do 'Minha Casa Minha Vida'. Dois acabaram indo por equívoco - o da Acadêmicos de Niterói e da Império Serrano. Assim que soube, determinei que os terrenos fossem alterados. A gente sabe a importância cultural, artística e social que essas escolas têm. Nós jamais tiraremos a escola, como foram diversos terrenos, esses dois acabaram indo por engano e vamos construir as casas em outros terrenos", informou o governador Cláudio Castro em um vídeo.