Alunos da Uerj mantêm pedido para a revogação total do 'Aeda da Fome'

Na noite da última quinta-feira (1º), os alunos do movimento estudantil da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) se reuniram em uma assembleia geral e decidiram manter o pedido de revogação total do Ato Administrativo (AEDA 38/2024), que dificultou o acesso a bolsas e auxílios de permanência na instituição. A decisão será encaminhada à reitoria nesta sexta-feira (2).

Entre as propostas votadas, os estudantes solicitaram uma audiência pública com a presença da reitoria, marcada para a próxima quinta-feira (7), às 18h. Os acadêmicos exigem recomposição orçamentária para custear a permanência estudantil de alunos de baixa renda e garantias de que os estudantes envolvidos nas ocupações não serão punidos.

Por outro lado, a UERJ pede que os ocupantes desocupem imediatamente a reitoria para não prejudicar o planejamento das voltas às aulas. A instituição alega enfrentar dificuldades financeiras devido à crise no estado e ao regime de recuperação fiscal, que têm impactado a obtenção de recursos necessários para seu funcionamento.

Na última terça-feira (30), uma reunião entre representantes dos estudantes e da reitoria terminou sem acordo. A universidade destacou a necessidade de uma “apuração cuidadosa” sobre danos ao patrimônio da instituição, como argumento para a desocupação. A Uerj disse que espera novas conversas no movimento estudantil para nos próximos dias se reunirem novamente.