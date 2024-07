Briga internacional: entregador de delivery reclama em inglês sobre atraso de cliente

Que o Brasil não é para amadores todo mundo sabe, mas que as pequenas discussões do dia a dia agora podem ser em outro idioma, é novidade. Está circulando nas redes sociais um vídeo onde um homem, aparentemente um entregador de delivery, aparece tendo uma pequena discussão em inglês, com o cliente. Tudo indica que a cena foi registrada no Rio de Janeiro, pois em um determinado momento, o homem fala que ainda tem que realizar uma entrega no bairro de Botafogo, situado na Zona Sul da cidade. No momento da bronca, o trabalhador aparece gesticulando muito e reclama do suposto atraso da pessoa para receber a entrega.

Nas imagens, o entregador aparece segurando um saco em uma das mãos. Além disso, também estava com uma mochila e uma bicicleta. Muito irritado, o entregador alega que chegou ao local indicado pelo cliente e não havia ninguém para pegar a encomenda.

"(...) And don't see you here, you know? My job hasn't time. I have a next delivery in Botafogo. Only for ten reals! Only for ten reals! ("E eu não vejo você aqui! entende!? Meu trabalho não me dá esse tempo. Eu tenho uma entrega em seguida em Botafogo. Por apenas dez reais! Por apenas dez reais!", em tradução livre)", alega o homem.



Tentando se defender, o cliente responde: "No problem". ("Sem problema", em tradução livre). E rapidamente é respondido pelo entregador: No problema, no! You don't stay here". ("Sem problemas, não! Você não ficou aqui", em tradução livre). E depois disso o vídeo é encerrado.