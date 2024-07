Nana Caymmi passa por implante de marca-passo, mas ainda não tem previsão de alta

A cantora Nana Caymmi, de 83 anos, passou por um implante de marca-passo e se recupera bem na Casa de Saúde São José, localizado no Humaitá, na Zona Sul do Rio. A assessoria de comunicação da unidade hospitalar confirma o estado de saúde da artista.

Nana apresentou um quadro de arritmia cardíaca na madrugada da última sexta-feira (26) e, desde então, está internada na unidade coronariana do hospital.

Os médicos ainda não apresentaram uma previsão para a alta da cantora. Segundo a Casa de Saúde São José, Nana continua em estado estável.

Nana

Uma das mais importantes cantoras do cenário musical brasileiro, Nana Caymmi é filha do famoso compositor Dorival Caymmi. Ela iniciou sua carreira na década de 1960 e, ao longo dos anos, se tornou uma das maiores vozes da MPB. Seus principais sucessos incluem "Resposta ao Tempo" e "Eu Sei Que Vou Te Amar".

A artista estava afastada dos palcos, mas retornou às gravações este ano. Em abril, ela foi convidada pelo violonista e cantor Renato Braz para colaborar em uma faixa do disco “Canário do Reino”, lançado este mês. O dueto foi gravado na residência de Nana e contou com a participação do pianista Cristóvão Bastos.