Projeto Águas da Guanabara coleta 350 pneus dos manguezais da Baía

Cerca de 150 pescadores da Colônia Z-9, em Magé, na Baixada Fluminense, participaram, nessa sexta-feira (26), de uma ação de coleta de pneus pelo Dia Mundial de Proteção aos Manguezais. Os pneus foram direcionados a um empreendimento na própria cidade que está usando os resíduos recolhidos na Baía de Guanabara para a construção da maior cachoeira artificial da América Latina (Ecoresort Castelinho).

A coleta dos pneus é uma das atividades dos pescadores-membros do Projeto “Águas da Guanabara” na preservação e recuperação dos manguezais da Baía. O ecossistema, essencial para a biodiversidade e a qualidade ambiental da região, enfrenta sérios desafios devido à poluição por resíduos sólidos.



O Projeto Águas da Guanabara, tem se dedicado à limpeza dos manguezais, removendo toneladas de lixo acumulado. Entre os resíduos mais encontrados, destacam-se os pneus que tem se mostrado particularmente perigosos para a fauna local. Nas últimas semanas, diversas tartarugas foram resgatadas presas nesses materiais, e até mesmo em rede de pescadores, evidenciando a urgência e a importância desse trabalho.



DADOS DO PROJETO



“Os manguezais são berçários da vida marinha e fundamentais para o equilíbrio ecológico da Baía de Guanabara,” afirma Jamylle, Coordenadora de Campo do Projeto e Doutora em História Social. "A cada resíduo retirado, estamos contribuindo para a sobrevivência de inúmeras espécies e para a saúde do nosso ecossistema."

O trabalho do Projeto Águas da Guanabara não se resume apenas à retirada de resíduos. A iniciativa também promove ações de conscientização ambiental junto às comunidades locais, envolvendo moradores e incentivando práticas sustentáveis.



Atualmente o projeto está com a Exposição TransforMAR, no São Gonçalo Shoping. A mostra é totalmente voltada para Educação Ambiental, e tem como objetivo divulgar o incansável trabalho realizado pelos pescadores artesanais do litoral dos municípios de São Gonçalo, Itaboraí e Magé, e seus resultados.

SOBRE O PROJETO



O Projeto Águas da Guanabara é uma iniciativa da FEPERJ - Federação de Pescadores do Rio de Janeiro. Com a participação de pescadores e bolsistas, o projeto trabalha na retirada de resíduos sólidos e na promoção da conscientização ambiental, visando a recuperação e manutenção desse ecossistema vital.



Desde 2022, já foram oferecidas pelas Colônias de Pescadores Z-8 e Z-9 mais de mil vagas para a adesão dos pescadores artesanais que estão realizando esse trabalho de limpeza. Eles já coletaram cerca de 1000 toneladas de resíduos na região hidrográfica da Baía de Guanabara, o que inclui o Canal de Magé e os rios Suruí e Estrela, todos na Baixada Fluminense. Já em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Estado, a ação já alcançou os rios Imbuaçu, Bomba e Marimbondo. E em Itaboraí tem sido realizada principalmente no Rio Caceribu.