Dia dos Avós: vovôs de Icaraí celebram o amor pelos netos

Avós no Campo de São Bento dedicaram a tarde a trocar afeto com os pequenos - Foto: Layla Mussi

Nesta sexta-feira (26), netos e avós de todo o país se reúnem para celebrar o Dia dos Avós, data dedicada a uma das relações mais especiais do cotidiano familiar. Celebrada desde o século XX, a data foi escolhida por conta do Dia de São Joaquim e Santa Ana, celebração católica em homenagem aos avós de Jesus conforme apresentados nos evangelhos apócrifos. Para quem tem um vovô ou uma vovó por perto, é o dia ideal para demonstrar todo o carinho por eles e passar um tempo ao lado dos mais experientes da família.

Em Icaraí, na Zona Sul de Niterói, vários avós e netos aproveitaram a tarde para fazer um passeio juntos no Campo São Bento. É o caso da Dona Ângela Virginia, de 62 anos, e da neta Alice Farias, de 11, que se reuniram no parque público em Icaraí para bater papo e celebrar o amor que sentem uma pela outra. Além da data, o passeio também é especial para as duas por marcar um reencontro, já que, como Alice mora no Rio e a avó em Niterói, as duas não se viam desde 2023.

“É maravilhoso estar junto com ela. Eu só falo com ela no celular, aí me dá uma saudade. Esses dias eu falei para o meu pai que queria ver ela porque só no final do ano não dá para matar toda a saudade. Só vejo ela nos finais de ano, nas férias. Então esses momentos são muito importantes, muito especiais”, explica a menina.



Morando longe, da avó, Alice celebra momentos ao lado de Dona Ângela: “É maravilhoso estar junto com ela" | Foto: Layla Mussi

Dona Ângela explica que, para marcar o reencontro, elas decidiram fazer um passeio diferente. “Hoje é a primeira vez que nós estamos saindo juntas, só nós duas. Esse momento para mim é inesquecível. Só mora eu e Deus, depois que o avô dela faleceu. Eu só vejo ela de vez em quando. A gente está sem se ver desde o ano passado”, conta a vovó, emocionada com o momento. “Eu amo muito a minha neta. Se Deus quiser vamos nos ver mais vezes. Ainda vou perturbar ela até os 95”, brinca Ângela.

Outra neta que aproveitou a data para caminhar com o vovô pelo parque foi a pequena Maria Eduarda Pereira, de 9 anos, que levou o vovô Carlos Pereira para comemorar não apenas o Dia dos Avôs, mas também o aniversário de 75 anos do avô. “Eu gosto muito de passear com ele. A gente vai muito na praia, na pracinha. Eu espero que ele continue com muita saúde e que ele continue me amando muito”, se declarou a netinha.

Seu Carlos aproveitou a sexta (26) para celebrar Dia dos Avós e seu aniversário ao lado da netinha | Foto: Layla Mussi

Para Seu Carlos, se tornar avô trouxe um ânimo especial para o cotidiano. “A criança traz para a gente até mais juventude. Realmente, um neto traz muito mais incentivo para a nossa vida”, conta o avô. Esse incentivo não demora para chegar, como explica Ana Paula Areias, de 58 anos, que, celebrando seu segundo Dia dos Avós, acredita que o amor de vó já transformou totalmente sua vida mesmo em tão pouco tempo.

“Ganhar uma netinha foi o maior presente do mundo. Eu tenho só um filho único e era um desejo muito grande ser avó. Foi uma realização imensa. Eu sempre que posso estou perto dela; faço muita questão de ver o crescimento dela, acompanho a educação”, conta a avó, que leva a pequena Sofia Areias, de 1 ano e 10 meses, para passear toda sexta-feira: “Sexta-feira é minha folga, então é o dia que eu dedico para ela”.

“Ganhar uma netinha foi o maior presente do mundo", conta Ana Paula | Foto: Layla Mussi

Na opinião de Ana Paula, o que torna essa relação tão especial é justamente o amor único que uma vô ou vó tem pelo neto, sem cobranças e diferente de todos os outros amores que encontramos ao longo da vida. “Ser avó é um amor mais leve. A gente ama muito o filho, mas a gente tem aquela coisa da educação, a cobrança. Quando a gente é avó, esse mesmo amor se transforma, porque a gente vê no neto um pedaço do filho, mas é um amor mais leve. A gente só precisa amar”, resume a vovó.