Editora do Jornal “A Cidade”, de Angra dos Reis, é ameaçada de morte

Jornalista Danielle Afif denunciou as ameaças de morte - Foto: Reprodução

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro (SJPRJ) e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) divulgaram notas oficiais, expressando total solidariedade à jornalista Danielle Afif, editora e colunista do jornal A Cidade, da Costa Verde, Angra dos Reis (RJ), que recentemente recebeu ameaça de morte, provavelmente enviada por membros da facção Comando Vermelho (CV) que atuam em comunidades daquele município.

Segundo relato da própria Danielle, a ameaça foi entregue em seu escritório, através dos Correios, no último dia 19 de julho. Na carta, escrita à mão, que o sindicato teve acesso, é mencionado que sua morte foi encomendada por R$ 50 mil, com detalhes que revelam um monitoramento contínuo e até uma reunião para planejar o crime.



Danielle registrou um boletim de ocorrência na 166ªDP (Angra dos Reis) no dia 23 de julho. Em seu depoimento à Polícia Civil, ela relatou que as ameaças são uma represália às denúncias que tem feito como jornalista, revelando crimes e injustiças na região. Os policiais daquela delegacia mantém as investigações sobre o caso.



"Reiteramos nosso repúdio a qualquer forma de intimidação e violência contra jornalistas. O trabalho de Danielle Afif é um exemplo de coragem e compromisso com a verdade, essencial para a manutenção de uma sociedade democrática e informada. Exigimos das autoridades competentes uma investigação rigorosa e a garantia de proteção à vida de Danielle e de sua família", informou o Sindicato.

O SJPERJ informou que irá encaminhar ofício à Polícia Civil e à Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Angra dos Reis solicitando celeridade na apuração e proteção à jornalista.