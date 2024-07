Morre Rosa Magalhães, a Imperatriz do Samba

A carnavalesca Rosa Magalhães, uma das maiores lendas do samba, morreu na noite de quinta-feira (25), aos 77 anos, vítima de um infarto. A notícia comoveu fãs, artistas e a comunidade do samba.

A "professora", como era carinhosamente chamada, iniciou sua trajetória no Salgueiro e conquistou seu primeiro título à frente do Império Serrano em 1982. No entanto, foi na Imperatriz Leopoldinense que marcou época, conquistando cinco títulos entre 1994 e 2001.

Rosa Magalhães também deixou sua marca na Vila Isabel, onde conquistou seu último título em 2013. Em seu último desfile, pelo Paraíso do Tuiuti em 2023, ela desfilou no último carro, acenando para a Sapucaí.

A partida da carnavalesca gerou uma onda de comoção nas redes sociais. O jornalista Alex Escobar lamentou a perda e destacou a simplicidade e o legado de Rosa. O prefeito Eduardo Paes relembrou a participação da carnavalesca na cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2016 e a considerou uma das mentes mais brilhantes do carnaval.

"Perdemos uma das mentes mais brilhantes da nossa maior manifestação cultural. A história de Rosa Magalhães se confunde com a do próprio carnaval. De um jeito único, ela encantou a todos nós com sua capacidade de materializar sonhos na avenida e emocionar quem assistia. Uma verdadeira Imperatriz do samba, que deu a Leopoldinense inúmeras alegrias e títulos. Também deixou sua marca na Vila e na Império Serrano. Como pensar carnaval sem Rosa? Como esquecer bum bum paticumbum prugurundum? Como não cantarolar “que ti-ti-ti é esse” e não completar com “que vem da Sapucaí”? Tudo com a marca sem igual dessa mulher que dedicou sua vida ao carnaval e tanto contribuiu para o Rio, incluindo a cerimônia das Olimpíadas em 2016. Inesquecível, única e incomparável. Faça festa no céu, Rosa, porque aqui você será sempre lembrada!", escreveu Paz.

Rosa Magalhães, a eterna Imperatriz do Samba, deixa um legado que jamais será esquecido. Sua criatividade, paixão e amor pelo carnaval inspiraram gerações e marcaram a história da maior festa popular do Brasil.

O velório será realizado nesta sexta (26) no Palácio da Cidade das 12h às 16h30. E o sepultamento será no cemitério São João Batista restrito a familiares e amigos próximos.



Algumas das escolas de samba que prestaram homenagem:

O samba se despede de uma de suas maiores artistas. É com imenso pesar que a Grande Rio se despede da carnavalesca Rosa Magalhães.



Seu legado é marca fincada na história do nosso o Carnaval. Descanse em paz, eterna professora.

Com tristeza, o Império Serrano recebeu a notícia do falecimento da carnavalesco Rosa Magalhães, aos 77 anos, nesta noite.



No Império, Rosa foi campeã com histórico "Bum Bum Paticumbum Prugurundum", em 1982, ao lado de Lícia Lacerda,

O Paraíso do Tuiuti vem expressar o mais profundo pesar pelo falecimento da professora Rosa Magalhães. Em momentos como este, faltam palavras em expressar o tamanho de sua grandiosidade. Para nós, só nos resta agradecer: Obrigado por muito! 🖤