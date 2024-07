Batida envolvendo 5 carros deixa um ferido na BR-101, em São Gonçalo

Apesar do susto, apenas uma pessoa ficou com ferimentos leves e preferiu não ser levada ao hospital - Foto: Reprodução/Google Maps

Um acidente de trânsito envolvendo cinco carros deixou uma pessoa ferida e com ferimentos leves na rodovia BR-101 na tarde desta quinta-feira (25). O engavetamento aconteceu na altura de Neves, em São Gonçalo, no km 310, na pista sentido Espírito Santo..

De acordo com a concessionária Arteris Fluminense, o acidente aconteceu por volta das 12h15. A causa do acidente não foi confirmada. Ao todo, dez pessoas foram afetada pela batida. Nove delas ficaram ilesas. Uma delas saiu da batida com alguns ferimentos, mas, segundo a concessionária, recusou o atendimento em um hospital e foi liberada no local.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para o acidente. Por conta do engavetamento, parte da rodovia precisou ser interditada no sentido, com retenção a partir do km 319. Às 13h17, todas as faixas da via já estavam liberadas.

