Família busca informações sobre gonçalense desaparecido em Neves

A família do gonçalense Miltair Deodato Ferreira Júnior, 46 anos, que atende pelo apelido de Junior ou Deck, busca informações sobre o seu paradeiro.

Miltair, que é autônomo e mora no bairro Neves com a esposa, Patricia Lima e o casal de filhos, foi visto pela última vez na terça-feira (23), quando saiu de casa por volta de 1h da manhã vestindo um pijama: blusa cinza e short azul estampado. Desde então, ele não retornou ao seu lar e a família não teve mais contato com o mesmo.

"Estamos desesperados, não sabemos mais o que fazer. Já fomos em hospitais, delegacias, IML, e até agora nada. Achamos que ele teve algum surto, pois sempre foi muito calado, não é muito de expor o que sente, mas é um homem muito correto, isso nunca havia acontecido antes. Ele saiu pela porta de pijama e sumiu, minha irmã até tentou ir atrás dele, mas não achou mais. Acreditamos que ele fosse voltar no dia seguinte, mas até agora nada", contou Cristiane Lima, cunhada de Miltair.



A família já registrou o desaparecimento na delegacia e segue em busca de Miltair pelas ruas da cidade.

"Em frente a casa onde ele mora tem câmeras na frente, já olhamos e olhamos também a dos vizinhos e comércios locais, mas não encontramos nada. Minha irmã, a esposa dele, já rodou tudo quanto é lugar para tentar encontrá-lo. Não vamos perder a fé e nem desistir, mas precisamos de toda ajuda, caso alguém veja ele na rua, que entre em contato conosco", solicitou a familiar.

Para quem tenha qualquer informação sobre o paradeiro de Miltair Deodato Ferreira Júnior, basta entrar em contato com Cristiane pelo número (21) 98427- 4628.