PRF apreende frascos de "lança-perfume" e recupera carro roubado em São Gonçalo

Na noite da última quarta-feira (24), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 480 frascos do entorpecente "lança-perfume" e recuperou um carro roubado em São Gonçalo. Na ação, o condutor abandonou o veículo e fugiu.

Em patrulhamento, na altura do km 322 da BR-101, por volta das 22h30, a equipe visualizou um veículo com destino a região norte do Rio e, durante tentativa de abordá-lo, o condutor fugiu e abandonou o veículo no bairro Gradim. Em vistoria no interior do automóvel, foram encontrados os frascos da droga separados em 3 caixas de papelão.

Durante a fiscalização, foram feitas consultas aos sistemas e observado que a placa afixada no veículo abordado não era condizente com sua marca e modelo. Em análise aos demais sinais, também foi verificado que o carro possuía um registro de roubo no dia anterior ao flagrante. Não foi possível a identificação do criminoso.



A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (Neves).