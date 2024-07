Divulgada a lista de professores substitutos aprovados para o Colégio Pedro II

Os candidatos que realizaram as provas do Colégio Pedro II, para professores substitutos nas disciplinas dos anos iniciais do ensino fundamental, já podem conferir o nome na lista de aprovados, que foi divulgada pela instituição nesta quinta-feira (25). A ordem em que aparecem os nomes dos candidatos, é a de classificação de acordo com a pontuação final na seleção.

Ao todo foram listados 18 candidatos aprovados em ampla concorrência e mais três que disputavam a vaga de cota étnico racial. O resultado foi publicado no Diário Oficial da União.

Confira a lista com o nome dos aprovados

Leia também:

PRF apreende frascos de "lança-perfume" e recupera carro roubado em São Gonçalo

Família procura por Ingrid Cabral, desaparecida em Niterói