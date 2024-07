Homem em situação de rua passa mal e morre em frente ao Hospital Souza Aguiar

A direção do hospital informou que as circunstâncias da morte estão sendo apuradas - Foto: Divulgação - Prefeitura do Rio

A direção do hospital informou que as circunstâncias da morte estão sendo apuradas - Foto: Divulgação - Prefeitura do Rio

Um homem que vivia em situação de rua, identificado como Carlos José Domingos, de 52 anos, morreu em frente ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, na manhã da última quarta-feira (24). De acordo com testemunhas, o homem chegou à unidade de saúde passando mal, mas não foi atendido pela equipe médica.



Segundo a direção do hospital, as circunstâncias da morte estão sendo apuradas. Além disso, a direção ressaltou que, por enquanto, não foi encontrado nenhum indício de que houve tentativa de atendimento ou entrada de Carlos. A direção afirmou que, por não possuir contato com a equipe médica da unidade, não tem condições de afirmar o que causou a morte.

O corpo de Carlos foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro. O caso está sendo investigado pela 4ª DP (Praça da República).

