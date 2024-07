Guarda Municipal resgata capivara ferida na praia de Ponta Negra

A Guarda Municipal de Maricá realizou nesta quarta-feira (24/07) o resgate de uma capivara que estava na praia de Ponta Negra. Um banhista entrou em contato com agentes do Grupamento Especial de Defesa Ambiental (Gedam), que estavam em patrulhamento na região. O resgate do animal contou com a ajuda de profissionais da Defesa Civil.

Após a captura, os agentes constataram que a capivara estava bem de saúde, porém com alguns ferimentos na região das costas. Com isso, o animal foi direcionado a Secretaria de Cidade Sustentável, onde está sendo cuidado por um veterinário até sua recuperação, assim prosseguindo para o processo de soltura em seu habitat natural.

Vale lembrar que o Gedam vem realizando, nos últimos meses, o resgate de diversos animais silvestres nos quatro distritos de Maricá. Já foram encontrados, por exemplo, cobras, coruja-buraqueira, tartarugas, porco-espinho e gavião.



Caso um animal silvestre seja encontrado, o Gedam orienta à população a entrar em contato por meio do telefone 153 ou do Disk Seop: (21) 96809-1516. Importante frisar que a população não deve tentar resgatar, mexer ou afugentar os animais.