Última semana de férias: Tio Sérgio se apresenta com show gratuito de música infantil em SG

No próximo sábado (27), o Shopping Pátio Alcântara será palco de um evento especial e gratuito: a apresentação de Tio Sérgio, um dos maiores nomes da música infantil no Brasil. A Praça de Alimentação do shopping receberá o músico, das 16h às 18h, que promete alegrar e encantar crianças e adultos com suas canções educativas e divertidas.



Com mais de três décadas dedicadas à música infantil, Tio Sérgio é uma figura consolidada no cenário musical educativo. Ao longo de sua carreira, ele lançou dois CDs e um DVD com músicas autorais que destacam temas como educação, respeito, diversão e amor pela humanidade e pela natureza. Entre as composições mais conhecidas de Tio Sérgio estão "O Piolho", "E Quem Gostou", "O Funk da Vovó" e "A Mola Quebrada", canções que marcaram gerações e continuam a ser apreciadas por crianças e famílias.

Além de músico, Tio Sérgio é professor de música, contador de histórias e especialista em musicalização infantil. Ele ministra aulas de coral infantil e dá lições de violão, teclado e canto. Sua paixão pela música e pela educação se reflete no trabalho que realiza em festas e eventos para crianças e adultos, sempre promovendo um ambiente lúdico e educativo.



Serviço:

Show do Tio Sérgio

Data: 27 de julho

Local: Praça de Alimentação do Shopping Pátio Alcântara

Horário: das 16h às 18h

Evento gratuito