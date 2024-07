Sesc São Gonçalo abre inscrições para turmas de futebol feminino

Com o objetivo de desenvolver o futebol feminino no estado do Rio de Janeiro, o Sesc vai oferecer aulas gratuitas da modalidade em quatro unidades: São Gonçalo, Nova Iguaçu, Nogueira (Petrópolis) e Grussaí (São João da Barra). As inscrições para as 161 vagas serão abertas na próxima terça-feira (30), e as aulas começam no dia 3 de agosto.

Na unidade de São Gonçalo serão abertas três turmas. A primeira, com alunas de 7 a 10 anos, terá aulas às terças e quintas, às 14h. Para as meninas entre 11 e 14 anos, as atividades serão nos mesmos dias da semana, porém às 15h. Nas quartas e sextas, às 14h, será a vez das jovens entre 15 e 17 anos.

Em Grussaí, as aulas acontecerão às segundas e quartas-feiras, às 15h, sendo destinadas a meninas de 15 a 17 anos. Em Nogueira, o projeto é voltado a jovens de 7 a 17 anos, com atividades aos sábados, às 10h. As aulas em Nova Iguaçu, para meninas entre 15 e 17 anos, acontecem terças e quintas, às 16h. As aulas têm duração de 50 minutos, com exceção de Nogueira, cuja duração será de 1h40 semanal.



Prioridade para jovens de baixa renda

A iniciativa integra o programa Sesc+ Esporte e tem como objetivo promover a inclusão e a igualdade de gênero no futebol, proporcionando oportunidades para jovens e mulheres praticarem a modalidade e desenvolverem suas habilidades. As vagas são destinadas prioritariamente – e não exclusivamente – a jovens de famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos.

Além das aulas das modalidades, os alunos do Sesc RJ têm a oportunidade de participar de eventos com atletas e ex-atletas profissionais que visitam as unidades e realizam atividades educativas e lúdicas com os jovens.

Serviço:

Aulas de futebol feminino no Sesc

Inscrições: A partir de 30 de julho - Presencialmente nas unidades

Para mais informações: (21) 4020-2101

Unidades:

- Sesc São Gonçalo

Av. Pres. Kennedy, 755 – Estrela do Norte

- Sesc Grussaí

Rua Antônio Gonçalves Carvalho, S/N – Grussaí - São João da Barra

- Sesc Nova Iguaçu

Rua Dom Adriano Hipólito, 10 - Moquetá

- Sesc Nogueira

Estrada do Calembe, 2000 – Nogueira - Petrópolis