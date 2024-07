Luva de Pedreiro tem R$ 5,2 milhões bloqueados pela Justiça

O influenciador Luva de Pedreiro perdeu o acesso às suas contas bancárias, após uma medida judicial. Luva teve as contas bloqueadas pela Justiça após descumprir uma ordem na disputa que trava contra o antigo empresário Allan Jesus.

Iran Santana, o Luva, teve R$ 5,2 milhões bloqueados de suas contas e ativos. No total, são 12 contas que vão ficar inoperantes, incluindo as de investimento e ativos do influenciador, exceto e conta salário. Caso não cumpra a decisão, a determinação será prorrogada após dia 31 de agosto.

A decisão se deu por unanimidade de votos dos desembargadores que compõem a Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, (TJRJ) pelo descumprimento de Luva em mostrar seus ganhos brutos, o que não vinha fazendo há quase um ano.

Leia também:

▶ Padre Marcelo Rossi lança novo projeto musical com parceria de Thiaguinho

▶ Homem acusado de estuprar as próprias filhas é preso em São Gonçalo

Confira a decisão judicial que bloqueou as contas de Iran: "Assim, determina-se que o réu apresente e informe o extrato de suas contas bancárias dos últimos 12 meses (de todos os bancos nos quais possua conta), observado o artigo 79, do NCPC, no prazo de 15 dias, sob pena de se aplicar multa de R$ 50.000,00, sem prejuízo de ordem direta às instituições para a devida apuração. Determina-se ainda que se oficie às empresas/instituições indicadas na petição do id.72948474 (fl. 3 e 4), para que informem acerca dos contratos com o réu (objeto, vigência, valores, etc), bem como dos valores a ele pagos, e como foram (com indicação do meio de pagamento) e que eventualmente ainda serão pagos."



Em setembro de 2023, a Justiça pediu a quebra de sigilo bancário de Iran Santana, dentro da disputa judicial com seu ex-empresário Allan Jesus. Luva precisaria entregar todos os extratos se suas contas bancárias, além de contratos com as empresas que fecharam parcerias com ele no prazo de 12 meses. A disputa judicial entre Luva e Allan já dura mais de um ano. De acordo com a decisão judicial em vigor, o influenciador deve transferir mensalmente 30% dos rendimentos para o antigo empresário, até que chegue o valor de R$ 5,2 milhões, que é o valor da multa por rescisão contratual unilateral.

Pelo o acordo inicial, que ainda será julgado, Luva teria de pagar R$ 5,4 milhões como cláusula de rescisão unilateral da parceria. Até fevereiro de 2023, ele ja havia depositado em juízo R$ 718.616,83.