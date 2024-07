Homem acusado de estuprar as próprias filhas é preso em São Gonçalo

Um homem acusado de estuprar as próprias filhas, de 4 e 13 anos de idade, foi capturado pela Polícia Civil em São Gonçalo nesta terça-feira (23). Morador de uma comunidade na Zona Norte do Rio, ele estava foragido da Justiça e foi localizado no bairro Itaúna.

O suspeito é investigado por abusos sexuais cometidos contra as duas menores. Ele é alvo de um mandado de prisão por estupro de vulnerável, emitido pela 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente (VECA).

De acordo com a Polícia Civil, os crimes foram denunciados por moradores da Baixa do Sapateiro, no Complexo da Maré, na Zona Norte, onde ele e as vítimas vivem. Os policiais tentavam localizá-lo desde então. Ele foi levado para a Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV), que investigou os casos.