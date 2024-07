Padre Marcelo Rossi lança novo projeto musical com parceria de Thiaguinho

O Padre Marcelo Rossi lançou uma nova música, nesta quarta-feira (24), que conta com a participação de Thiaguinho. O single "Yeshua", que já está nas plataformas digitais, também ganhou um clipe e faz parte do novo álbum do religioso, intitulado "Amorização".

O sacerdote não lançava um projeto musical desde 2018. Neste ano, o padre completará 30 anos de trabalho religioso. "Essa música ficou puro louvor e adoração, declarando o amor ao Senhor de um modo oracional. Ficou demais e tenho certeza que vai tocar muitos corações", comemorou o padre.

O cantor Thiaguinho também comemorou a parceria musical com Marcelo: "É um lançamento muito especial. Gravar essa música foi uma oportunidade única de unir a música com a minha espiritualidade, trazendo uma mensagem de fé para as pessoas. Uma honra fazer parte desta música ao lado do padre Marcelo Rossi, que é uma inspiração e uma referência para tantas pessoas".