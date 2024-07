Prefeitura do Rio acenderá a pira Olímpica Rio 2016 durante os Jogos de Paris

O clima de Olimpíada está no ar. E em uma cidade que já foi sede da maior festa do esporte mundial, não poderia ser diferente. A Prefeitura do Rio realizará uma cerimônia, na tarde desta quinta-feira (25), às 17h30, para reacender a Pira Olímpica Rio 2016, localizada na Canderlária, no Centro da cidade.

A chama ficará acesa até o fim dos Jogos Olímpicos de Paris, que serão oficialmente abertos na próxima sexta-feira (26). O evento no Rio virou uma tradição. A pira já havia sido reacesa nas Olímpiadas de Tóquio 2020, disputadas em 2021 por conta da pandemia de Covid-19.

Durante os Jogos de 2016, a cidade do Rio de Janeiro contou com duas piras olímpicas. Uma localizada no Estádio do Maracanã, onde aconteceram as cerimônias de abertura e encerramento das Olímpiadas, e a outra localizada no Boulevard Olímpico, na Candelária. A obra foi criada pelo artista americano Anthony Howe, famoso pelas esculturas que se movimentam.

