Instituto Vini Jr. pode ter sede em Ciep desativado, em São Gonçalo

O Instituto Vini Jr. pode ganhar, nos próximos anos, uma grande sede em São Gonçalo, cidade onde nasceu o craque brasileiro. A organização busca a cessão, junto ao estado, de um terreno abandonado de um Ciep desativado no Portão do Rosa.

Em caso de cessão do imóvel, a promessa é que aconteça o investimento de cerca de R$ 20 milhões em reformas. O centro social poderá atender 5 mil pessoas, promovendo educação, esporte e cultura de graça. Na carta à secretaria da Casa Civil, o terreno é citado como ideal para a construção de um novo braço para o instituto do jogador da seleção brasileira e do Real Madrid. No local, funcionava o Ciep 040 Porto do Rosa Intercultural Brasil - Rússia, desativado há 10 anos. A proposta é de cessão por 10 anos, com possibilidade de renovação mínima por mais 10.

Caso ganhe o direito de utilizar o local, O Instituto Vini Jr. deverá, segundo a Secretaria estadual da Casa Civil, fazer a recuperação do equipamento e sua gestão com atividades para fins educacionais e sociais, com oferta gratuita de vagas. A proposta está sob análise da equipe técnica da Casa Civil.

No último fim de semana, o astro do Real Madrid e da seleção brasileira, candidato a melhor jogador de 2024, deu uma volta no Porto do Rosa, bairro de São Gonçalo onde cresceu, e no Canto do Rio, clube de Niterói onde iniciou no futsal.



Para conhecer onde o atleta nasceu e viveu, dezenas de pessoas chegaram a São Gonçalo de van, sem chamar muita atenção. No grupo, estavam artistas como o ator espanhol Marco Cáceres, o produtor panamenho radicado nos Estados Unidos Dímelo Flow e outro panamenho, o cantor BCA. Vini posou com alguns deles e com o pai, Vinícius Oliveira, em frente a uma arte de rua em sua homenagem, perto da casa dos avós. O lugar é próximo de outro cenário já mostrado por ele ao mundo: a Avenida Porto do Rosa, perto do campinho em que jogava. O atleta compartilhou em seu Instagram, na época de sua convocação para a Copa do Catar, em 2022, um desenho reproduzindo o local.