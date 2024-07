Policiais prendem "Playboy" em Piratininga

Carga com crack e cocaína foi apreendida no local - Foto: Divulgação/PMERJ

Um suspeito de 31 anos foi capturado com drogas durante uma ação da Polícia Militar em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, na manhã desta terça-feira (23). Conhecido pelo apelido "Playboy", o homem é acusado de envolvimento com o tráfico de drogas na região do bairro conhecido como Inferninho.

Uma equipe do 12º BPM (Niterói) que patrulhava a região informou ter avistado Playboy junto de outros homens com comportamento suspeito na manhã desta terça (23). Ao perceber a presença da viatura, o grupo teria tentado fugir do local. Após realizar um cerco na região, os agentes conseguiram deter o suspeito, que estava com aparelhos radiotransmissores.

Em uma rua próxima ao local do cerco, os policiais avistaram outro suspeito, que carregava uma bolsa. Esse segundo acusado conseguiu fugir, mas deixou para trás a bolsa, onde carregava uma carga de drogas. 88 pinos de cocaína e ⁠28 pedras de crack foram apreendidos, além dos seis radiotransmissores e suas bases carregadoras encontradas com "Playboy".



O suspeito foi detido e levado para a 81ª DP (Itaipu), onde foi autuado. Segundo a corporação, ele já tinha no histórico outras duas anotações pelos crimes de tráfico de drogas e furto.