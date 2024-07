Oi, Vivo e Tim são multadas em R$ 4,7 milhões por propaganda enganosa

Três empresas de telefonia terão de pagar multas milionárias por propaganda enganosa. A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) cobra indenizações da Oi, da Tim e da Vivo por conta de peças publicitárias relacionadas à tecnologia 5G. Somadas, as multas chegam a 4,7 milhões de reais.

As acusações da Senacon apontam que as empresas vendiam uma versão inferior e mais limitada da tecnologia com anúncios imprecisos, que induziam o consumidor a acreditar que estaria adquirindo serviços com a tecnologia 5G. “As empresas anunciaram a tecnologia 5G sem informar adequadamente que se tratava da versão ‘non standalone‘, dependente das tecnologias DSS ou refarming, sem antenas próprias e equipamentos dedicados”, afirmou o secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous.

Leia também:

➢ Estudos da Nasa apontam que o Brasil poderá ficar inabitável em 50 anos

➢ Do sucesso viral ao golpe: Vendedor de food bike que conquistou a internet recomeça em São Gonçalo após perder tudo

A mais penalizada foi a TIM S.A., que deverá pagar 2 milhões de reais em indenizações. A Oi S.A. foi multada em 1,3 milhão de reais, enquanto a Telefônica Brasil S.A. (Vivo) em 1,4 milhão de reais. todos os valores serão direcionados para o Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD). As empresas podem recorrer da decisão; caso decidam não pedir recurso administrativo, recebem um desconto de até 25% nas multas.