Zico é homenageado com a Medalha Santos Dumont no Rio

O ex-jogador de futebol, Arthur Antunes Coimbra, o Zico, maior camisa 10 da história do Flamengo, recebeu na tarde da última sexta-feira (19), a Medalha Santos Dumont, maior condecoração concedida pela Força Aérea Brasileira (FAB). A homenagem visa reconhecer os serviços prestados à Aeronáutica Brasileira, já que o Galinho de Quintino já participou de ações voltadas ao Programa Forças do Esporte (Profesp) que possui iniciativas sociais e educacionais voltadas para jovens e adolescentes que buscam oportunidades por meio do esporte. O presidente do Instituto Pró Menor, Carlinhos Pró-Menor, também recebeu a medalha.

“Fico muito lisonjeado em receber essa medalha, porque eu acho que toda homenagem é importante a gente receber em vida. E, lógico, a importância dela mostra que o legado deixado foi bom e valeu a pena todo o esforço e sacrifício para chegar onde eu cheguei”, afirmou o eterno ídolo rubro-negro após receber a comenda.



Renato de Paula, ex-presidente da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj), participou da solenidade e falou da alegria em dividir com o ídolo do Flamengo um momento tão especial.

“O evento da Aeronáutica foi a maior homenagem que um civil pode receber. Recebi o convite do Zico e do Carlinhos Pró-Menor para prestigiar o evento. Minha relação com o maior camisa 10 do Flamengo começou quando ele se tornou padrinho do futebol em cadeira de rodas e se estendeu quando presidi a Suderj e ele foi generoso ao permitir a participação de jogadores com deficiência no Jogo das Estrelas. Zico em inclusão é 10!”, explicou Renato que, na ocasião, esteve presente com o presidente do Instituto Pró-Menor Brasil, Carlinhos Pró-Menor.



A Medalha Mérito Santos Dumont, criada pelo Decreto nº 39.905, de 5 de setembro de 1956, durante as celebrações do cinquentenário do primeiro voo do 14-Bis, é concedida a militares e civis nacionais e estrangeiros, que se destacaram pelas relevantes contribuições e notáveis serviços à Força Aérea Brasileira.