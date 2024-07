Manuela D'Ávila vence processo contra Record e Igreja Universal

Manuela D'Ávila: ex-deputada vence ação por divulgação de fake news com seu nome pela Record e Igreja Universal do Reino de Deus - Foto: Foto: Uol/Folhapress

A ex-deputada federal e jornalista Manuela D'Ávila venceu uma ação movida contra a Rede Record e a Igreja Universal do Reino de Deus, por causa de notícias falsas divulgadas sobre ela, no programa Estrelinhas exibido em 2022.

Na atração foi relatado que Lula teria contratado pastores evangélicos para cuidar de sua comunicação e afirmaram que a esquerda e o PT apoiavam um projeto chamado "legalização do incesto", supostamente liberando para que pais e filhos tenham um relacionamento afetivo.

Além de ter seu nome relacionado, Manuela teve sua imagem usada para ilustrar essa suposta notícia, que circula em grupos de WhatsApp desde 2019. A juíza concordou que a ex deputada teve sua imagem afetada e caberia um caso de dano moral. Foi determinado também que a Record e a Igreja Universal, se retratem publicamente, as entidades recorreram da decisão.

Manuela D'Ávila ganhou uma indenização de R$ 12,7 mil por danos morais. O caso corre no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS).