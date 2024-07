2ª edição do Encontro Nacional da Umbanda será realizado neste fim de semana

O Instituto Internacional Carta Magna da Umbanda – SEDE RJ, será o anfitrião da 2ª edição do Encontro Nacional de Umbanda, que visa promover o congraçamento entre as comunidades de terreiros, destacando a importância e a valorização da comunidade umbandista no Brasil e no Mundo, assim como a elaboração e o aperfeiçoamento de instrumentos de combate à intolerância religiosa.

O encontro ocorrerá nos dias 26, 27 e 28 de julho, nas cidades do Rio de Janeiro, Magé e São Gonçalo, que são cidades emblemáticas, devido a sua historicidade e importância para os povos de terreiro. O evento contará com delegações de aproximadamente 15 estados da federação e de pelo menos 03 países. A primeira edição foi realizada no Estado da Bahia, em 2023, em parceria com a Associação de Terreiros da Bahia Egbé Axé, ano em que a umbanda completou 115 anos.

A Umbanda é baseada no culto dos orixás, caboclos, pretos-velhos, crianças, exu, pomba-gira, baianos, boiadeiros, ciganos, entre outros, e tem três conceitos principais: caridade, luz e amor. Também se considera a promoção do acesso da população em geral ao seu vasto patrimônio cultural material e imaterial, proporcionando um amplo debate com temas atuais que servirão para a emissão de um relatório com proposições de políticas públicas.



Encontro Nacional da Umbanda começa no dia 26 de julho no Rio de Janeiro | Foto: Divulgação

O Instituto Internacional Carta Magna da Umbanda é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos com o objetivo principal de defender, proteger e promover a religião da Umbanda, tanto no Brasil como no Mundo, por meio de ações concretas e significativas, tendo como um dos pilares fundamentais a defesa e preservação do documento Carta Magna da Umbanda, que tem como coordenador geral o Pai Ortiz Belo.



No primeiro dia, serão realizados debates com 06 (seis) temas divididos em 03 grupos temáticos, na UERJ e à noite, haverá a Cerimônia Oficial do Encontro na Sala Cecília Meireles, com apresentações de parte da peça “Menina Mojubá”, apresentação do Grupo Melodias de Terreiro e a participação da Voz da Umbanda, Tião Casemiro, bem como a presença de diversas autoridades públicas e lideranças religiosas de nosso Estado e do País.



Na ocasião, será realizada a entrega do Troféu Juberli Varela, homenagem em vida à referência de dedicação a Umbanda, com mais de 56 anos de sacerdócio.

No segundo dia, pela manhã, será realizado o Circuito de Herança Africana, em parceria com o Instituto Pretos Novos – IPN e logo após uma atividade cultural no MUHCAB – Museu da História e Cultura Afro-Brasileira, com a participação de José Carlos de Oxóssi, Grupo Cultural Zotabaque com Genário de Xangô, terminando com uma roda de samba com o Grupo Velhos Malandros, que é da região da Pequena África.

No final da tarde, as atividades serão direcionadas para o Píer Piedade em Magé, local que se encontra o busto de Maria Conga, importante personagem da História de Magé, líder guerreira que veio escravizada do Congo e lutou pela libertação do povo negro do Brasil, tendo conquistado sua alforria aos 35 anos, quando fundou o quilombo Maria Conga na cidade, para proteger e cuidar dos negros que fugiam dos açoites nas senzalas. Neste local, será realizado um Workshop sobre a importância do Porto Estrela, fala de autoridades locais e suas lideranças religiosas e por fim um festival com o nome de “SARAVÁ MEU POVO”.

No terceiro e último dia, em São Gonçalo, no bairro de Neves, será realizada a plenária para a elaboração do Relatório Final do Encontro com proposições extraídas dos debates realizados na UERJ. O local, onde existe hoje a Praça do Marco Zero da Umbanda, tem o nome do anunciador da Umbanda, Zélio Fernandino de Moraes. Lá ocorrerá também o Ato de hasteamento da bandeira da Umbanda e plantio de uma Árvore Sagrada, bem como outras atividades, encerrando com a participação da GRESU Porto da Pedra.

No Rio de Janeiro, o presidente é o Pai Marcelo de Xangô que é dirigente espiritual do Centro Espírita Pai Joaquim de Angola e Vovó Catarina da Bahia, em Santo Aleixo – Magé, há mais de 10 anos, sendo Capelão formado pela 1ª Turma da Ordem dos Capelães do Brasil; pós-graduado Lato-Sensu em Gerenciamento Operacional nas Organizações pela Universidade Estácio de Sá; Celebrante Matrimonial Religioso para Povos Tradicionais de Terreiro, formado pela UNICA - União Umbandista Luz, Caridade e Amor e especialista em Ciências das Religiões.

O Vice-Presidente é o Pai Waguinho Macumba, dirigente espiritual do Centro Espírita Xangô das Almas, fundado há mais de 30 anos em São Gonçalo, herdado do saudoso Pai Enilton de Xangô. Diretor Social da União Espiritualista de Umbanda do Estado do RJ (UEUAERJ), Diretor de Cultura do Conselho Nacional de Umbanda, militante do Movimento Negro Unificado (MNU), membro diretor da ONG AFROTRIBO; que contribuiu, como um dos autores do Projeto Marco Zero da Umbanda na cidade de São Gonçalo.

Programação completa:

1/3 | Foto: Divulgação

2/3 | Foto: Divulgação

3/3 | Foto: Divulgação