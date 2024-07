Pacientes com câncer de mama ganham ensaio fotográfico

Mulheres que participam do programa Navegação de Pacientes com Câncer de Mama, no Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, viraram modelos por um dia. Além do acompanhamento feito por uma equipe multidisciplinar composta por médicos de diferentes especialidades, as mulheres que estão no programa participam de encontros periódicos. O último, realizado no início de julho, contou com uma surpresa: as pacientes receberam de presente um ensaio fotográfico.

Uma das pacientes contempladas foi Quiucha Ferreira. “Foi lindo, sabe? Todas ficaram encantadas. A gente se maquiou e veio pra cá para poder botar a roupa, fazer o ensaio e foi lindo. A gente amou, amou, amou! Ninguém quer ficar doente. Mulher, principalmente, com a autoestima, a vaidade. Pra gente isso é de extrema importância. Eu sou muito grata mesmo a esse projeto”, afirmou Quiucha.

Ela relembrou que desde a descoberta do diagnóstico até o começo do tratamento, tudo aconteceu muito rápido. “Eu não tive dificuldade em nada. Os meus exames, por exemplo, em quinze dias já estavam prontos. Quando eu fui chamada pelo SISREG no hospital para começar a quimioterapia, eu já estava com os exames todos feitos", disse a paciente.



O programa Navegação do Hospital Estadual da Mulher teve início em 2019, com o objetivo de identificar e eliminar as barreiras que as pacientes possam encontrar no processo de tratamento, além de cumprir o prazo determinado pela lei para início do tratamento.

“Com um ano de projeto, conseguimos elevar de 22% para 81% o cumprimento da Lei. Ou seja, 81% das mulheres que passaram por aqui e que foram diagnosticadas com câncer de mama, conseguiram realizar o seu tratamento em até 60 dias, dentro do tempo estipulado pela lei”, explicou Maicon Rocha de Jesus, assistente social e navegador de pacientes com câncer de mama.



“A partir do momento que começamos aqui no projeto, decidimos promover reuniões entre essas mulheres, focando principalmente na autoestima delas. São várias iniciativas e, por último, tivemos a ideia de fazer o ensaio fotográfico. Foi sensacional, um momento de alegria, de emoção, em que elas puderam ver a beleza que elas próprias têm, mesmo passando pelo tratamento”, completou.

Navegação de Pacientes é um modelo de prestação de serviços centrado no paciente, com foco no cuidado contínuo, e que permite que ele se movimente em tempo adequado em um sistema de saúde complexo. Profissionais de diversas áreas podem ser treinados como navegadores de pacientes para intervir de forma ágil em qualquer barreira enfrentada ao longo das diversas etapas dos cuidados em saúde, melhorando assim os resultados do tratamento de mulheres com câncer de mama.