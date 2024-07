Campanha "Adote um Pet Gauchinho" chega ao Rio

120 cães que foram resgatados das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul, chegaram ao Rio de Janeiro em busca de uma nova família e um bom lar. Eles vieram em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e desembarcaram no Aeroporto do Galeão, na Zona Norte do Rio. Em seguida, foram levados para sete shoppings da cidade e da Baixada Fluminense como parte da campanha "Adote um Pet Gauchinho".

A iniciativa começou neste sábado (20), no Shopping Leblon, das 11h às 16h. No domingo, os bichinhos estarão no Shopping Via Parque, das 14h às 18h, e no Carioca Shopping, também das 14h às 18h. Para adotar, é necessário que o tutor seja maior de 18 anos, leve um documento com foto e uma cópia de um comprovante de endereço, e faça uma entrevista com um dos voluntários da campanha. Se o candidato for aprovado, ele fica com a tutela do cão.

Há cães com mais de 7 anos de idade e cachorros mais jovens, todos sem raça definida. Os animais que não encontrarem um lar na primeira feira serão enviados a outro shopping para tentar novamente. Pets não adotados até o fim da campanha serão devolvidos à cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Contudo, se a campanha "Adote um Pet Gauchinho" for bem-sucedida, as organizadoras planejam uma nova rodada para agosto.

Leia também:

'Zoião' é preso pela PM no Inferninho, em Niterói

PM apreende três suspeitos de tráfico de drogas em Niterói

<>

<>

O projeto está convocando voluntários para trabalhar na organização e logística dos eventos. A iniciativa é das empresárias Patricia Sallum e Victoria Gibran, que tiveram a ideia após acompanharem o resgate de animais no Rio Grande do Sul pelas redes sociais de voluntários. Em seguida, uniram forças com diversas pessoas e instituições. A Força Aérea Brasileira (FAB) cedeu voos para transportar os pets, hotéis de animais aceitaram hospedá-los gratuitamente e empresas do setor forneceram comida e acessórios, como coleiras e guias.

O Projeto Arcanimal, um site criado para viabilizar as adoções dos animais resgatados das enchentes no Rio Grande do Sul, e o Grupo de Resposta também estão envolvidos na iniciativa

SERVIÇO ADOTE UM PET GAUCHINHO



Datas e locais:

20/07: Shopping Leblon - 11h às 16h

21/07: Shopping Via Parque - 14h às 18h

21/07: Carioca Shopping -14h às 18h

27/07: NorteShopping - 10h às 17h

27/07: Caxias Shopping - 10h às 14h

28/07: Bangú Shopping - 14h às 18h

28/07: Grande Rio Shopping 14h às 18h

Para adotar:

É necessário ser maior de 18 anos

Trazer documento com foto

Cópia de um comprovante de endereço

Passar por uma entrevista com um de nossos voluntários