Prefeitura do Rio aprova construção de autódromo em Guaratiba

Autódromo Parque Guaratiba será o primeiro circuito de automobilismo do Rio de Janeiro desde a demolição do Autódromo de Jacarepaguá, em 2012 - Foto: Reprodução/Câmara do Rio de Janeiro

Após 12 anos, o Rio de Janeiro terá um autódromo novamente. Nesta quinta-feira (18), o prefeito Eduardo Paes sancionou a Lei Complementar 273/2024, de autoria do Poder Executivo, que prevê a construção do Autódromo Parque Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Paes disse que esse é um "projeto inovador" que promete unir tecnologia e preservação ambiental.

Há exatamente um mês, a Câmara dos Vereadores aprovou o projeto de lei para a construção de um circuito do bairro de Guaratiba. O projeto é de autoria do próprio prefeito Eduardo Paes e foi apresentado pela primeira vez no dia 29 de maio.

Em menos de dois meses, o projeto foi votado, aprovado e sancionado. O Autódromo Parque Guaratiba será o primeiro circuito de automobilismo do Rio de Janeiro desde a demolição do Autódromo de Jacarepaguá, em 2012. A Prefeitura prevê uma participação do governo para melhorar o transporte público e a urbanização da região, mas sem investimentos na construção do autódromo. O investimento na obra será feito pela iniciativa privada.

O primeiro esboço da pista conta com um traçado de 5,020 km de extensão, cinco mil metros quadrados destinados para a área dos boxes - com 23 garagens -, outros 3,981 mil metros quadrados para o paddock.

O projeto do Autódromo de Guaratiba inclui um plano de replantio, e a manutenção de uma área de preservação permanente e um manguezal em cerca de 43 mil metros quadrados da área, que totaliza pouco mais de dois milhões de m². Estima-se que o autódromo em si ocupe 2% da taxa total de ocupação da área. Por enquanto, ainda não há prazo para que a primeira pedra seja colocada em Guaratiba.