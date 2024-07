CBF sorteia confrontos da Copa do Brasil; veja como ficou

Taça da Copa do Brasil: 16 clubes seguem na disputa pelo troféu de 2024 - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou, nesta quinta-feira (18), os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. As partidas, que serão disputadas entre a última semana de julho e a primeira de agosto já estão com mandos de campos definidos.

Na primeira parte do sorteio, a CBF definiu os confrontos. O primeiro carioca sorteado foi o Flamengo, que vai encarar o Palmeiras. O segundo time do Rio a aparecer foi o Vasco, que enfrenta o Atlético de Goias. Depois, o Botafogo foi sorteado para encarar o Bahia. O Fluminense foi o último clube sorteado e vai medir forças com o Juventude.

Na segunda parte do sorteio, a CBF definiu os mandos de campo. Entre os times cariocas, Fluminense e Vasco vão definir o confronto atuando em casa. Flamengo e Botafogo definem a classificação jogando em São Paulo e na Bahia, respectivamente.

Quem passar por essa fase da competição vai embolsar o valor de R$ 4,515 milhões. Por estarem nas oitavas de final, cada clube ganhou R$ 3,465 milhões.

Veja como ficaram os confrontos (times do lado direito definem a classificação em casa)

- Flamengo x Palmeiras

- Atlético-GO x Vasco

- Athletico-PR x Bragantino

- São Paulo x Goiás

- CRB x Atlético-MG

- Botafogo x Bahia

- Corinthians x Grêmio

- Juventude x Fluminense