Gato é resgatado pelos bombeiros dentro de vaso sanitário

A cabeça do felino estava presa na caixa de descarga - Foto: Reprodução/ Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS)

Em um resgate inusitado, bombeiros do 2º Batalhão de Bombeiros Militar (2º BBM) de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, salvaram um gato que se encontrava preso na caixa de descarga de um vaso sanitário na manhã da última terça-feira (16).

O tutor do animal, desesperado com a situação, acionou a equipe dos bombeiros, que se dirigiu imediatamente ao local. Com cuidado, os militares conseguiram libertar o felino, que, felizmente, não apresentava ferimentos.

Com cuidado, os militares conseguiram libertar o felino, que, felizmente, não apresentava ferimentos | Foto: Reprodução/ Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS)

O comandante do 2º BBM, tenente-coronel Luiz Claudio Araújo Coelho, destacou a importância da ação. "Esse resgate demonstra a versatilidade e o compromisso da nossa equipe em atender a qualquer tipo de ocorrência, seja ela qual for. Estamos sempre prontos para agir e salvar vidas, seja de pessoas ou animais", afirmou.