Éder Militão é "detonado" na web após pedir guarda unilateral da filha

O jogador do Real Madrid, Éder Militão, entrou com um processo na Justiça para conseguir a guarda unilateral da filha, Cecília. A criança, de 2 anos, é fruto do relacionamento entre o zagueiro e a influenciadora Karoline Lima.

Casado há pouco mais de um mês com a também influenciadora Tainá Castro, ele pretende levar a menina para morar com a esposa e os dois filhos dela na Espanha. Vale lembrar que, em maio deste ano, ele tentou impedir a mudança de Cecília com a mãe de São Paulo para o Rio de Janeiro.

Leia mais

Bela do Atlético Mineiro, Nicole Becker diz que sofre preconceito por ser sensual demais

Shows gratuitos em shopping de São Gonçalo animam o mês de julho



“Estamos cientes do pedido, mas temos a convicção de que, para que haja uma alteração da guarda para unilateral, é necessário que a parte contrária comprove graves prejuízos psicológicos à criança, o que definitivamente não é o caso”, disse a advogada Gabriella Garcia, representante de Karoline, à revista Quem.



No processo, Militão alega que sofre alienação parental por parte da mãe de Cecília. No entanto, a defesa da influenciadora ressalta que “Karoline é uma mãe exemplar” e que “não há qualquer indício de alienação parental”.

“A alegação de alienação parental é totalmente infundada, assim como o pedido de guarda, que inclusive foi realizado em meio processual inadequado”, ressaltou ainda a defesa de Karoline.

A atitude de Eder Militão foi contestada nas redes sociais, onde internautas o "detonaram".

"Imagina você carregar um bebê 9 meses na barriga, passar por tudo que passou para um cara se sentir no direito de tirar a sua filha", disse uma internauta. "Isso é tão triste, ele tentando fazer de tudo para tirar a menina da mãe só por pura ignorância", disse outra. "Gente isso me da um nó na garganta, um ódiooo só de ler esse desaforo", comentou uma terceira.