Jornal afirma que Silvio Santos está internado e SBT nega: "Está bem"

A saúde do apresentador Silvio Santos, de 93 anos, virou motivo de polêmica na tarde desta quarta-feira (17). O jornal "Folha de S. Paulo" publicou, no início da tarde, que o apresentador teria sido diagnosticado com H1N1 e que estaria internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a noite desta terça (16). Alguns minutos depois, a assessoria de imprensa do SBT, emissora de Silvio, se pronunciou negando a informação e dizendo que o apresentador passa bem.

"Não procede a informação da internação do Silvio. Ele está bem", afirmou a equipe do apresentador, em nota publicada pelo "Extra". A publicação da Folha afirmava que o dono da emissora foi levado para o Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, para passar por exames. À imprensa, o Hospital disse não ter informações sobre a internação.

Leia também:



➢ 'A Barreira vai virar baile': Chegada de Philippe Coutinho aquece o comércio e inspira torcedores

➢ Éder Militão é "detonado" na web após pedir guarda unilateral da filha

Na semana passada, em entrevista a uma das editorias da "Folha", uma das filhas de Silvio, Cíntia Abravanel, comentou sobre a rotina do pai, que está afastado da TV desde 2022. "O meu pai está ótimo. Às vezes, ele fala que vai voltar a trabalhar, outras não. Diz que está com preguiça, e ele pode ter preguiça. O que mais me preocupa é a expectativa do público e a saudades das pessoas de um Silvio Santos que não existe mais. Ele é um senhor de 93 anos! Não tem mais aquele pique e aquela disposição. Acho que ele merece descansar", afirmou Cíntia.