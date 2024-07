Torcedor espanhol é condenado por ataques racistas a Vini Jr.

Um torcedor espanhol que era réu por proferir ofensas racistas contra o jogador gonçalense Vinícius Jr. foi condenado a prisão nesta quarta-feira (17). Em nota oficial, o Real Madrid divulgou a sentença contra o espanhol, que foi sentenciado a oito meses de prisão pelos comentários discriminatórios contra Vini e contra o zagueiro alemão Antonio Rüdiger.

“O acusado foi considerado culpado, especificamente, de dois crimes contra a integridade moral cometidos contra Vinicius Junior e Antonio Rüdiger, ambos agravados por terem agido com motivações racistas e, no caso de Antonio Rüdiger, também desprezando sua religião”, destacou o clube espanhol, em nota.

As ofensas foram compartilhadas através do fórum online de um jornal esportivo, de acordo com o Real Madrid. O suspeito, que não teve a identidade divulgada, também ficou suspenso de participar do fórum por pelo menos 20 meses. A ação penal que levou ao processo foi instaurada na Justiça da Espanha a pedido do clube, junto de Vini Jr.



Esse é o segundo caso de condenação por racismo na Espanha. No mês passado, três torcedores que proferiram ofensas racistas contra Vini Jr. na arquibancada durante uma partida do Real Madrid foram sentenciados a oito meses de prisão, além de serem obrigados a pagar multas e proibidos de frequentar estádios de futebol por dois anos.