Gonçalense Vinícius Jr prepara três dias de festa para comemorar aniversário no Rio

O atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, o gonçalense Vinícius Júnior, está preparando uma grande comemoração para celebrar seu 24º aniversário no Rio de Janeiro. O evento será realizado ao longo de três dias e promete ser um dos maiores acontecimentos do ano para o jogador.

A festa, que deve reunir amigos, familiares e diversas celebridades, terá lugar em uma mansão na Barra, Zona Oeste da cidade. A programação inclui uma série de atrações musicais e shows ao vivo, entre eles o de Ludmilla, amiga de longa data do jogador. A festa contará com uma decoração temática especial que remeterá ao estilo e às paixões de Vinícius Jr.

Abadá da festa | Foto: Divulgação

Entre os convidados, espera-se a presença de jogadores de futebol, artistas e influenciadores digitais. A segurança do evento será reforçada para garantir a privacidade e a tranquilidade dos convidados. O abadá, verde-escuro, com tema da festa "Baila Vini Jr", já começou a circular na internet, mas como nos anos anteriores, celulares e divulgação dos endereços e outros detalhes estão proibidos entre os convidados.