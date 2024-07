Colégio Nata, em São Gonçalo, vai mudar de endereço ainda em 2024

Escola, que funcionava no Colubandê, será transferida para Ciep no Rocha - Foto: Reprodução/Google Maps

Escola, que funcionava no Colubandê, será transferida para Ciep no Rocha - Foto: Reprodução/Google Maps

Em fase de adaptação e mudanças desde o início do ano, o Núcleo Avançado em Tecnologia de Alimentos (NATA), uma das principais escolas técnicas de São Gonçalo, está mais próxima de mudar de endereço. Atualmente localizado no CE Comendador Valentim dos Santos, o colégio vai ser transferido para o Ciep 422 Nicanor Ferreira Nunes ainda neste segundo semestre de 2024.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Educação do Estado (Seeduc). Na semana passada, representantes da Seeduc e a secretária estadual de Educação, Roberta Barreto, se reuniram com o deputado estadual Flavio Serafini (PSOL) e com a comunidade escolar do NATA para discutir sobre os problemas no funcionamento da unidade de ensino, que não teve aulas técnicas no último semestre e é cercada por rumores de fechamento desde 2018.

Uma das determinações estabelecidas durante a reunião foi a contratação de novos professores técnicos para atender a demanda da unidade, medida que já foi publicada no Diário Oficial do Estado do Rio. Outro compromisso estabelecido durante a reunião foi a retomada do funcionamento das usinas e laboratórios da unidade.

A retomada deve acontecer ainda no prédio do Colubandê, antes da mudança. Segundo Flávio Serafini, ficou acordado na reunião que a Seeduc irá destinar recursos extras para que o Nata continue funcionando enquanto as novas instalações não ficam prontas. A expectativa também é que o processo de adaptação do Ciep no Rocha seja acelerado, para que a transferência aconteça ainda essa ano e com o funcionamento pleno dos projetos de panificação e laticínios.

"[A reunião] é um avanço importante para a Educação em São Gonçalo e um compromisso nosso com a melhoria da qualidade e continuidade dos projetos educacionais do Estado", destacou o deputado.

O Nata foi inaugurado em 2009, no edifício onde funcionava a antiga Cooperativa Central de Produtores do Leite (CCPL). O colégio ficou conhecido por oferecer ensino médio integrado à educação profissional, com opções de cursos técnicos em "Leite e Derivados" e em "Panificação e Confeitaria".