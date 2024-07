Shows gratuitos em shopping de São Gonçalo animam o mês de julho

O Pátio Alcântara preparou uma programação especial para todo o mês de julho, com eventos gratuitos e muita animação. A agenda musical desta semana promete agradar a todos os públicos com uma variedade de shows e atividades. A programação começa com a Banda Dinucci, nesta sexta-feira, dia 19, a partir das 18h. O evento, cheio de música, dança e diversão, será realizado na Praça de Alimentação. A Banda Dinucci reúne em seu repertório o melhor do pop rock.

No sábado, dia 20, quem ocupa a Praça de Alimentação é o cantor Luiz Fernando. Das 12h30 às 15h, ele vai animar o público com clássicos do sertanejo, da MPB, do pop, além de muito pagode.

Ao longo do mês, outros shows vão acontecer!



SERVIÇO

Banda Dinucci – Dia 19h, a partir das 18h

Luiz Fernando – Dia 20, a partir das 12h30

ENDEREÇO – PÁTIO ALCÂNTARA

Praça Carlos Gianelli, s/n - Alcântara, São Gonçalo.