Vinil na moda: LPs retornam ao cenário cultural impulsionados pela nova geração

Os discos de vinil, que já foram considerados um formato ultrapassado, tem ressurgido, surpreendentemente, com força total no século 21. O formato, que foi popularizado na década de 1950, tem se tornado cada vez mais relevante nos dias de hoje, principalmente entre as novas gerações.

Ressurgimento

O ressurgimento do vinil é impulsionado tanto por um interesse cultural quanto comercial. Muitos amantes da música preferem o som analógico do vinil em comparação com a música digital. Além disso, muitos artistas lançam seus álbuns em vinil como uma forma de oferecer aos fãs uma experiência mais completa e autêntica de sua obra.

Por outro lado, o mercado de vinil também tem crescido nos últimos anos. Grandes lojas de discos e pequenas lojas independentes têm visto um aumento nas vendas de vinil. Isso se deve em parte aos colecionadores que buscam raridades e edições limitadas, mas também porque muitos jovens estão descobrindo o vinil pela primeira vez.



Para o administrador niteroiense Pablo Maia, 48 anos, que também já foi DJ e hoje possui um acervo com mais de 600 LPs, o movimento de retomada do vinil, principalmente para o público jovem, se deu principalmente pelo entusiasmo em descobrir algo novo no período da pandemia.

O administrador coleciona vinis há muitos anos e hoje possui um respeitável acervo com discos nacionais e internacionais | Foto: Layla Mussi

"Tenho percebido esse movimento da galera mais nova, que quer descobrir o vinil. Acho que a pandemia impulsionou bastante esse cenário, porque em casa, as pessoas começaram a revisitar os seus próprios acervos, que estavam deixados de lado, e então tiveram tempo de parar, ouvir um disco, que não deixa de ser um ter tempo pra você também, pra você curtir um pouco, escutar uma música nova, relembrar as antigas.



Amor pela música

Pablo sempre foi um amante da música. Movido pelo exemplo do próprio pai, que era um grande fã do cantor e guitarrista norte-americano George Benson, o gosto pelos discos começou desde cedo.

"Tenho a paixão pelos discos desde que me entendo por gente. Via o meu pai colocando os discos, principalmente do George Benson, e eu gostava muito de ouvir aquele som, fui me interessando pelos discos. Inclusive tenho esse disco até hoje, e esse eu não vendo, esse tem valor inestimável pra mim", contou o niteroiense.

Durante o período em que fazia faculdade de administração e estagiava na área, Pablo Maia também ingressou em uma área que muito tem a ver com sua grande paixão, a música, e se tornou DJ durante a década de 90, época em que também começou sua coleção de vinis.

"Comecei a montar uma equipe de som, trabalhando em festas do próprio prédio e depois passei a trabalhar sozinho, tocando em boates, enquanto ainda fazia faculdade. Mas pra ser DJ, eu precisava ter os discos para tocar nas festas. Foi então que comecei a comprar os discos não só para o meu gosto pessoal, que sempre existiu, mas também profissionalmente, para ter um acervo e tocar nas festas. Quase todo o meu dinheiro do estágio ia para os discos", contou.

Jojô Discos

Mesmo trabalhando no setor de vendas de uma empresa, o amor pelo vinil nunca deixou de estar presente na vida do niteroiense, que começou a se profissionalizar e ter um olhar ainda mais cuidadoso por essa área.

Com inspiração nos nomes dos filhos, Joaquim e Joana, Pablo, em parceria com sua esposa Helen, criou, em 2023, a marca Jojô Discos - @jojodiscos, onde expõe sua coleção de mais de 600 vinis nacionais e internacionais, todos embalados, lavados e higienizados minuciosamente.

A marca Jojô Discos é uma homenagem aos filhos de Pablo, Joaquim e Joana | Foto: Layla Mussi

"Resolvi unir o útil ao agradável. Fazer uma renda extra ao mesmo tempo em que faço uma coisa que gosto, que é o disco. Já ensinei meu filho Joaquim a colocar o vinil e isso gera o interesse nas crianças, ele já gosta bastante. Essa também é uma forma de tentar resgatar nas pessoas essa paixão pelo vinil", contou Pablo.



Acervo para feiras

No próximo sábado (20), o Campo de São Bento, localizado no bairro Icaraí, irá receber a Feira Vinil Niterói. Com entrada gratuita, o evento, que acontece das 11h às 18h, promete impulsionar o cenário cultural da cidade, atraindo até mesmo as novas gerações.

O evento acontece no próximo sábado (20), com entrada gratuita | Foto: Divulgação

Uma das maiores coleções presentes no evento é a de Pablo Maia, que levará e disponibilizará seus LPs para todos aqueles que se interessarem.



"Nessas feiras vem muita gente que realmente gosta, que valoriza mesmo o disco em perfeito estado. E eu também faço uma curadoria, de pesquisa com o que o público mais gosta, o que está em alta no mercado, e aí coloca isso a disposição do público", explicou Pablo.

"Não dá para querer abrir um negócio desses de um dia para o outro. Você precisa ir acumulando aos poucos. Mas graças a Deus a coisa foi crescendo e hoje tenho esse acervo respeitável de discos raros e bons", concluiu o niteroiense.