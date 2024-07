Niterói recebe Feira de Mães Empreendedoras neste sábado (20); conheça o projeto

Acontece neste sábado (20) a nova edição da "De Mãe pra Filho", feira em Niterói dedicada ao trabalho de mães empreendedoras. O evento reúne pequenos negócios de diferentes setores, todos liderados por mulheres que dividem os seus esforços entre cuidar dos filhos e empreender por conta própria. A feira acontece na Praça Doutor José Vitorino, na Ponta D'Areia.

O projeto é de autoria de uma dupla de moradoras da região que decidiram transformar a rotina como mães e empreendedoras em uma plataforma para incentivar o trabalho de outras mulheres que enfrentam o mesmo desafio. As irmãs Líbia e Priscila Ferreiras são sócias e tocam juntas todas as edições da feira, que acontecem desde julho do ano passado.

A ideia nasceu com Líbia que, diante das dificuldades profissionais deixadas pela pandemia de Covid-19 em 2020, se tornou empreendedora.



"No início da pandemia, eu percebi que precisava de uma renda extra por conta da insegurança em trabalhos CLT. Aí eu comecei a pensar em renda extra e a vender roupa infantil. A pandemia seguiu, os tempos foram passando e eu percebi que não queria mais vender apenas online, mas também não tinha dinheiro para montar uma loja física. Foi então que eu busquei feiras para poder expor os meus produtos e conhecer pessoalmente os meus clientes. Mas percebi que a cidade não tinha nenhuma feira e nenhum evento com que eu me identificasse. Então decidi montar meu próprio evento", explica Líbia, de 41 anos, que é dançarina e administradora por formação.

Sua confidente nessa fase inicial de esboçar o projeto era a irmã, Priscila, que é advogada e também empreendia. Aos poucos, ela foi se aproximando do projeto e embarcando na aventura empreendedora da irmã. "Ela foi sempre compartilhando comigo, desde o início, os primeiros apoios, primeiros movimentos, o agendamento do pedido da primeira feira. Em algum momento, nesse caminho, eu entendi que eu poderia contribuir de alguma maneira, com o conhecimento que eu tenho. Quando eu vi, a gente já estava junta e já era sócia dela", conta Priscila, de 44 anos.

Última edição aconteceu em fevereiro | Foto: Divulgação

A proposta acabou indo bem além dos projetos pessoais das duas e acabou se tornando uma feira livre dedicada exclusivamente a negócios femininos da região e cujas empreendedoras fossem mães. Além de oferecer o espaço, a "De Mãe para Filho" também tenta dar suporte formativo para as empreendedoras envolvidas, como explica Líbia:

"É um evento bastante específico. Praticamente não temos nenhum evento como nosso, que é específico e dedicado para as mães. A gente não só dá o espaço para essa mães exporem seus produtos e serviços; a gente faz toda uma preparação antes do evento e acompanha essas mães depois do evento também. A gente ajuda no antes, no dia da feira e no depois, auxiliando em vários aspectos".

A última edição da feira aconteceu em fevereiro deste ano. As irmãs contam que a edição foi a mais difícil, já que, além dos desafios do evento, elas também precisaram lutar com o luto pelo pai, que faleceu em janeiro.

"Mesmo passando pela situação difícil de perder o nosso pai, a gente precisou seguir firme porque a gente já tinha uma edição que ia acontecer. A gente não cancelou por respeito a todas as mães que já tinham acreditado no nosso trabalho até então. Foi um sucesso e cada vez mais mães empreendedoras querem fazer parte desse evento e desse movimento", se orgulha Líbia.

Feira acontece na Ponta D'Areia, em Niterói | Foto: Divulgação

Atualmente, um dos focos da dupla é conseguir atrair patrocínios que ajudem a manter o evento e permitam que a "De Mãe para Filho" aconteça mensalmente. "A gente ficou um período sem ter evento, por ser ainda muito caro de ser feito. A gente ainda está em busca de patrocinadores e de empresas que nos apoiem financeiramente, então acaba sendo difícil de ser regular", destaca Líbia.

Apesar dos obstáculos e dificuldades em dar continuidade à feira, elas consideram que o trabalho tem alcançado seu objetivo, que é, não só oferecer espaço para pequenos negócios da região, mas também ajudar a formar uma rede de apoio e incentivo entre as mães empreendedoras que participam.

"Uma parte muito importante da nossa feira é a motivação que uma acaba dando para a outra. A gente tenta injetar nelas uma força para ver que não estão sozinhas, que as dificuldades que ela passam as outras expositoras estão passando também. Quando você trabalha vendendo de casa, você sofre muitas coisas sozinha e não tem com quem compartilhar. Em eventos como o nosso, você encontra pessoas que estão passando pela mesma coisa que você", resume Priscila.

A De Mãe pra Filho - Feira de Mães Empreendedoras acontece das 10h às 16h deste sábado (20), na Rua Coronel Miranda 93, na Ponta D'Areia, Centro de Niterói.